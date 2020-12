Si sa, il nostro volto racconta molto su di noi perché permette di capire con chi siamo imparentati, quali sono i nostri antenati e può persino dare alcune informazioni circa il nostro stato di salute. In altre parole, è il nostro biglietto da visita. Ma cos’è che determina davvero il disegno del nostro volto, la sua fisionomia? Alcuni ricercatori hanno finalmente dato una risposta a questa domanda. Essi hanno infatti identificato i geni che disegnano il volto.

Questa straordinaria scoperta viene descritta in un studio pubblicato sulle pagine della autorevole rivista scientifica Nature Genetics. La ricerca in questione riporta la firma di un team di ricercatori della Pennsylvania State University coordinato da Julie White. Gli scienziati americani, nello specifico, hanno condotto una ricerca molto intensa che ha permesso l’identificazione dei geni responsabili del disegno del nostro volto. È come se avessimo ottenuto, per la prima volta, un vero e proprio identikit genetico del nostro viso.

Modelli in 3D consentono l’identificazione dei geni che disegnano il nostro volto

Per giungere a questo risultato i ricercatori statunitensi hanno analizzato i dati relativi a 3.566 individui britannici e a 4.680 americani. Di questi soggetti, gli scienziati disponevano oltre che di dati genetici anche di fotografie 3D del volto altamente dettagliate. Lo studio di più serie di dati è stata la chiave che ha permesso agli scienziati di giungere alla straordinaria scoperta. Essi hanno utilizzato un metodo di analisi 3D che ha consentito loro di suddividere il viso in 63 aree per identificare le variazioni tra gli individui. Inoltre, hanno posizionato una griglia sulle immagini 3D per identificare oltre 7.000 punti. Il tutto con lo specifico obiettivo di trovare delle connessioni tra caratteristiche del viso e dei geni.

È dunque vero che esistono dei geni che disegnano letteralmente il nostro volto. Nello specifico gli scienziati hanno identificato 203 regioni del genoma associate a caratteristiche del volto. La comprensione del ruolo della genetica nella struttura del volto è importante per le implicazioni che potrebbe avere. Infatti, tale scoperta potrebbe consentire, ad esempio, di individuare e studiare le basi genetiche di alcune malformazioni del viso.