Ultimi giorni prima di Natale ed ultime occasioni per gli utenti TIM. In queste ultime ore, il provider italiano ha messo a disposizione di molti abbonati una serie di iniziative legate principalmente alla connessione internet. Le migliori promozioni sono riservate a tutti gli abbonati che desiderano quote extra per la navigazione di rete

TIM, connessione internet senza limiti per questi clienti

TIM per l’occasione del Natale ha reso disponibili per alcuni abbonati le tariffe targate xTe Giga illimitati. Ogni utente, sulla base del suo profilo tariffario e del legame di fedeltà con il gestore, potrà beneficiare di connessione internet senza limiti ad un costo variabile.

La maggior parte degli abbonati di TIM ha la possibilità di sottoscrivere la tariffa Giga illimitati Black. Gli abbonati avranno navigazione di rete senza limiti ad un costo una tantum di 9,99 euro. Ancora più vantaggiosa è la proposta Giga illimitati Green. In questo caso, gli utenti riceveranno la connessione internet senza vincoli per un mese al prezzo più che speciale di 1,99 euro.

Ci sono delle condizioni per l’attivazione di queste proposte di TIM. In primo luogo, il gestore garantisce queste offerte speciali solo per gli utenti che hanno un piano ricaricabile attivo. Il costo per le offerte dedicate ad internet deve essere infatti integrato anche dal prezzo della propria ricaricabile di riferimento.

E’ possibile sottoscrivere queste promozioni attraverso gli SMS informativi che la stessa TIM sta inviando agli utenti idonei. In alternativa alla risposta affermativa via SMS è possibile verificare sull’app ufficiale la disponibilità di tali tariffe.