Euronics si avvicina a grandi falcate al Natale 2020 con il lancio di un volantino veramente atteso dalla community, una soluzione che propone un buonissimo quantitativo di sconti e di prezzi bassi, che potranno far sognare i singoli consumatori, pronti all’acquisto.

La prima cosa da sapere, in merito alla soluzione corrente, riguarda la disponibilità limitata ai punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, è importante ricordare che non sarà possibile sfruttare le stesse offerte altrove o sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ma si consiglia caldamente una rapida decisione.

Euronics: le offerte del periodo sono invitanti

Euronics parte con lo scontare i top di gamma del periodo, quindi gli smartphone che tutti gli utenti vorrebbero poter acquistare, ma ai quali non si sono mai avvicinati, perché temevano spese particolarmente elevate. Ad oggi, nei punti vendita Euronics Dimo, sarò possibile avvicinarsi a iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20+, LG Wing o Oppo Reno 4 Pro, tutti disponibili a cifre leggermente inferiori rispetto ai listini, anche se non di troppo.

Per godere comunque di prodotti qualitativamente sufficienti, sarà possibile decidere di optare anche per soluzioni del calibro di LG K41s, Oppo Reno 4Z o Xiaomi Mi 10T Lite, tutti proposti a meno di 400 euro. Il volantino Euronics lo abbiamo riassunto nel dettaglio direttamente nell’articolo, in modo che possiate conoscere da vicino ogni singolo sconto pensato per voi, senza dovervi spostare da TecnoAndroid.