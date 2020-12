La piattaforma di streaming certamente più famosa in tutto il pianeta è senza dubbio Netflix, il noto sito californiano ha conquistato il cuore di tutti gli utenti grazie al suo catalogo che, rifornito di tutte le serie TV possibili e immaginabili e di ogni singola stagione non appena rilasciata, risulta essere il completo attualmente sulla piazza, riuscendo a sbaragliare gli altri competitor come Prime Video e Disney+.

Ovviamente nel catalogo sono presenti contenuti di ogni tipo, tra cui anche best seller che da soli smuovono intere classifiche, come ad esempio Black Mirror, Sex Education e Peaky Blinders, vediamo un po’ cosa ci riserva il futuro per queste tre serie TV così amate.

Una brutta notizia

Partiamo parlando di Sex Education, la nota serie che tratta di argomenti in forte connotazione adolescenziale, ha riscosso un successo a dir poco planetario, le due prime stagioni sono state acclamate ed ora la terza è molto desiderata, ebbene sta arrivando, le riprese sono terminate, Netflix ha rilasciato anche il primo video, non resta che attendere il 2021.

Passiamo ora a Peaky Blinders, anche in questo caso buone notizie, infatti l’autore ha dichiarato che per concludere l’arco narrativo serviranno ancora molte stagioni, dunque arriveranno tanti episodi e la serie è destinata ad un ulteriore rinnovamento.

Passiamo ora alla notizia brutta, Black Mirror infatti non vedrà ulteriori rinnovamenti con altre stagioni, il suo creatore ha affermato infatti di voler dedicare il proprio talento ad altri contenuti, eliminando dunque ogni dubbio sulle nuove season, brutta notizia ufficiale dunque.