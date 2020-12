Possiamo certamente affermare che il 2020 è sicuramente uno degli anni più sciagurati di sempre. La crisi economica e sanitaria ha segnato tutto il mondo, e pare che non voglia arrestarsi per nessun motivo. L’Italia è stata messa letteralmente in ginocchio, tant’è che numerose famiglie hanno avuto problemi economici, essendo che sono state interrotte le loro prestazioni lavorative o gli hanno chiuso le attività.

Proprio per questo motivo, il Governo ha deciso di prendere in mano la situazione, e lo ha fatto in diverse modalità. Il suddetto ha proposto nel corso dei mesi vari bonus molto interessanti che molti italiani hanno potuto ottenere e sfruttare. Ma la grande novità è che ha voluto allentare la pressione fiscale su tutti coloro che avevano dei debiti pregressi con il Fisco. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.