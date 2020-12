Grosse novità per il bonus auto legato alle emissioni di CO2. Grazie ad un accordo chiuso dalla Commissione Attività Produttive della Camera si è raggiunto l’accordo per il rifinanziamento del bonus dedicato al passaggio a veicoli ibridi o elettrici; la durata del bonus coprirà tutto il 2021. Grosso modo l’accordo prevede di prolungare ulteriormente i bonus stabiliti; inoltre però stabilita una distinzione tra le auto ibride o completamente elettriche e i veicoli Euro 6.

Il nuovo bonus prevede un esborso di 420 milioni di euro e i fondi saranno divisi in tre tranche; la prima, da 120 milioni, sarà dedicata alle auto green. Per quanto riguarda invece i veicoli Euro 6 verranno stanziati 250 milioni, mentre i restanti 40 milioni del bonus saranno deidratai ai veicoli commerciali.

Bonus Auto: può raggiungere i 10’000 euro.

Il bonus auto dunque prevede un risparmio che può raggiungere i 10’000 euro sull’acquisto di auto ad emissioni inferiori ai 60 g/km di CO2. A spiegare il nuovo pacchetto il capogruppo PD della commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Benamati.

Ecco le sue parole: “La manovra si basa sul rifinanziamento di quanto sia previsto nel decreto rilancio e vede confermato l’extra bonus di 2’000 euro per i veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti e la introduzione di un bonus di 1’500 euro per gli Euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi in presenza di rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2’000 euro richiesto al venditore“. Una misura necessaria per sostenere un settore, quello della produzione automobilistica, tanto importante quanto messo alle strette dalla pandemia di Covid 19 che, speriamo tutti, possa finire quanto prima.