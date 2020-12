Come sempre le migliori promozioni in casa Vodafone arrivano con il periodo natalizio. Il gestore inglese in queste settimane ha messo a disposizione una serie di vantaggiose offerte per i clienti che vogliono effettuare la portabilità da TIM, Iliad e WindTre. Le migliori tariffe di questo mese di Dicembre sono senza dubbio la Special Giga 50 e la Special Giga 100.

Vodafone, sino a 100 Giga con le tariffe natalizie

Le promozioni di Vodafone sono particolarmente vantaggiose per i clienti che cercano prezzi molto bassi uniti a soglie di consumo molto ampie.

La tariffa più conveniente sotto questo punto di vista è la Special 100 Giga. Optando per questa ricaricabile, i clienti riceveranno minuti senza limiti per effettuare telefonate a tutti i numeri fissi e mobili più 100 Giga per la connessione internet. Il costo per il rinnovo della promozione si attesta sul valore di 9,99 euro ogni mese.

Molto vantaggiosa è poi l’offerta Special 50 Giga. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno la possibilità di ricevere un pacchetto di consumi che prevede telefonate senza limi con la presenza di 50 Giga per navigare in internet. Il costo previsto ogni trenta giorni è di 7,99 euro. Sia per questa che per Special 100 Giga è previsto una quota di attivazione dal valore di 10 euro.

Le ricaricabili di Vodafone per chi effettua la portabilità del numero devono essere attivate solo ed esclusivamente nei negozi ufficiali del gestore. Solo agli utenti di Iliad o di altri provider virtuali, è garantita la possibilità di effettuare una richiesta di attivazione via sito ufficiale.