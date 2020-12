Il Natale di Bennet sarà davvero ricchissimo di occasioni e di prezzi sempre più bassi, grazie sopratutto ad un volantino che prova in tutti i modi a soddisfare pienamente le richieste dei consumatori, pronti al giorno d’oggi ad acquistare la tecnologia.

I prezzi elencati nell’articolo non sono disponibili sul sito ufficiale, nel caso in cui si vorrà effettivamente acquistare, il cliente dovrà recarsi personalmente in negozio, approfittando anche della possibilità di acquistarli in versione no brand e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

I codici sconto Amazon sono tutti i giorni distribuiti gratis dal seguente canale Telegram.

Bennet: tutte le offerte attive oggi

Il volantino Bennet non affronta di petto la fascia alta del mercato della telefonia mobile, sebbene comunque riesce a proporre all’utente finale la possibilità di mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S20 FE, permettendone l’acquisto a soli 499 euro. Questi, nel caso non lo si conoscesse, è il nuovo membro della famiglia Galaxy, con le stesse identiche caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma con alle spalle un processore Qualcomm Snapdragon 865, e non il solito Exynos.

Le alternative proposte da Bennet sono decisamente più economiche, non mancano infatti soluzioni del calibro di xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy S10 Lite o semplicemente il Samsung Galaxy A20s, tutti proposti a meno di 400 euro.

Questo è il volantino attualmente attivo nei punti vendita, se interessati ad altre tipologie di prodotti, segnaliamo l’ambitissimo purificatore d’aria di casa Dyson in vendita a soli 599 euro. Ogni altro dettaglio è rimandato alle pagine seguenti.