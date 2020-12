Android: in regalo gratis 5 app a pagamento del Play Store

Tutti gli utenti che utilizzano Android lo fanno perché sono appassionati di tecnologia ma soprattutto della personalizzazione del proprio dispositivo. Il robottino verde permette infatti proprio questo aspetto, il quale risulta fondamentale per coloro che risultano più esperti. Più persone durante gli anni hanno cominciato ad apprezzare Android tra i sistemi operativi mobili, i quali sono rimasti veramente in pochi.

Il rivale di sempre Apple è ormai a livelli stratosferici, anche se comunque dal punto di vista della versatilità proprio non riesce a raggiungere Google. Sul sistema operativo Android è infatti possibile scaricare diversi tipi di contenuti che possono contribuire alla personalizzazione della piattaforma. Potrete infatti utilizzare il Play Store per scaricare i pacchetti icone, temi e molto altro per rendere più personale il vostro smartphone. In questi giorni poi ci sono delle grandi offerte proprio all’interno del noto market di Google, il quale permette di scaricare diversi titoli a pagamento in maniera gratuita.

Android: solo per oggi gli utenti possono scaricare dei titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita

Nella lista sottostante potete trovare i migliori titoli che abbiamo selezionato dal Play Store di Google per tutti gli utenti Android. Questi torneranno a pagamento a partire dalle prossime giornate, per cui vi consigliamo di affrettarvi a scaricarli.