Il gestore WindTre è solito sfruttare ogni occasione per lanciare offerte che possano spiazzare la concorrenza e convincere gli utenti a trasferire il loro numero. Punto forte delle sue tariffe non può non essere la quantità di Giga di traffico dati, come nel caso delle offerte WindTre Go 100 con Easy Pay.

WindTre contro Iliad e MVNO con le offerte Go Easy Pay!

WindTre attraverso le sue offerte Go Easy Pay prende di mira il gestore francese Iliad e gli operatori virtuali più in voga. L’attivazione delle tariffe in questione, infatti, è riservata esclusivamente ai clienti che procedono con il trasferimento del loro numero da uno di questi operatori.

Le offerte disponibili sono:

WindTre Go 100 Top Plus Easy Pay , riservata ai clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO, che possono ottenerla a un costo di soli 5,99 euro al mese;

, riservata ai clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO, che possono ottenerla a un costo di soli 5,99 euro al mese; WindTre Go 100 Fire Plus Easy Pay, dedicata esclusivamente ai clienti Iliad, che hanno la possibilità di riceverla a soli 6,99 euro al mese;

dedicata esclusivamente ai clienti Iliad, che hanno la possibilità di riceverla a soli 6,99 euro al mese; WindTre Go 100 Special Plus Easy Pay, rivolta soltanto ai clienti LycaMobile, che vanno incontro a una spesa di 9,99 euro al mese.

Qualunque sia la tariffa attivata, i contenuti previsti non cambiano. I nuovi clienti, infatti, ricevono mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati.

Le tariffe del pacchetto WindTre Go Easy Pay richiedono il pagamento delle spese previste tramite carta di credito, conto corrente e carta conto, ma i clienti possono anche richiedere una delle opzioni con pagamento tramite credito residuo. In quest’ultimo caso la quantità di Giga di traffico dati è ridotta.