In questo periodo Natalizio Vodafone ha voglia di dare una rinfrescata alle proprie promozioni dedicate alle reti fisse, in particolare alcune importanti novità sono in arrivo per la promo Vodafone Unlimited, la quale, in tutte le versioni disponibili manterrà invariati i costi mensili, ma cambierà due punti fondamentali, infatti il costo di attivazione sarà eliminato e il modem sarà sempre incluso nella promo, il tutto partirà dalla giornata odierna.

Cosa cambierà

I cambiamenti più importanti riguarderanno dunque il costo di attivazione e il modem, in più però, il servizio Vodafone Ready con anche la Vodafone Station, saranno inclusi nel prezzo mensile senza dunque possibilità di rateizzare il tutto, cosa che eliminerà ogni vincolo contrattuale dal momento che non ci saranno rate da dover onorare.

Ciò significa che, a fronte di un recesso anticipato, ci sarà solo da pagare il costo di disattivazione di 28 euro, cosa che invece non sarà possibile solo in caso di inclusione nella promo del Mobile Wi-Fi, il quale richiederà il pagamento a rate del dispositivo apposito incluso nella promo.

In definitiva dunque, in ogni versione di Vodafone Unlimited (Unlimited/Con chiamate illimitate/con mobile WiFi/Completa), il modem Vodafone Station sarà sempre fornito gratuitamente senza nessun costo rateale da corrispondere, l’unica condizione è che la promo resti attiva per almeno 24 mesi.

Dal punto di vista tecnico i modelli forniti saranno sempre gli stessi, con i nuovi router Wifi 6 Station forniti solo in caso di sottoscrizione della nuova rete in Fibra FTTH, con accesso diretto della fibra ottica e non tramite ONT esterna.