Sono sempre di più, ormai, le persone di tutto il monde terrorizzate da una possibile catastrofe soprannaturale la quale farà scomparire la Terra intera. Nonostante queste notizie possano sembrare vere, in realtà stratta esclusivamente di fake news architettate a tavolino per diffondere panico e disinformazione fra i consumatori. Evitare le notizie pubblicate da fonti poco attendibili, è quindi di fondamentale importanza specialmente nel periodo storico in cui stiamo vivendo.

La domanda a cui vogliamo rispondere oggi è quindi la seguente: la fine del mondo arriverà presto? Beh, di sicuro arriverà prima o poi, ma non è questo il momento.

Asteroidi e Fine del Mondo: ecco cosa sta accadendo

Negli ultimi mesi sono apparse online centinaia e centinaia di profezie secondo cui molto presto la Terra smetterà di esistere. Scegliere fra queste è diventato pressoché impossibile poiché il repertorio è estremamente vasto.

Dalle profezie dei Maya e di Ezechiele, fino al pericolo, decisamente più reale, degli Asteroidi, ormai sul web è diventato molto facile imbattersi in discussioni del genere. Ciononostante, però, bisogna stare molto attenti alle notizie false, cercando di evitarle quanto prima. Un esempio? Non molto tempo fa milioni di persone hanno sperato che un’asteroide d’oro colpisse la Terra. Una storia alquanto particolare ma che, se si fosse rivelata vera, le conseguenze per il nostro Pianeta sarebbero state tremende.

Cerchiamo quindi di far chiarezza sulla questione. In merito alle profezie, online ne vengono pubblicate molteplici ogni giorno ma, come sempre, ognuna di questa si rivela in fine priva di fondamento. Per quanto riguarda gli Asteroidi, invece, ad oggi esistono realmente dei corpi celesti che nel prossimo futuro sfioreranno la Terra ma, anche in questo caso, il pericolo è pressoché nullo poiché si parla di milioni di km di distanza.