WhatsApp: lista infinita di dispositivi non più compatibili nel 2020

La formula giusta per permettere ad un’applicazione dominante di restare tale e soprattutto di migliorare nel tempo è quella che comprende aggiornamenti costanti. WhatsApp sotto questo punto di vista non può di certo essere rimproverata in quanto applicazione, visto che gli utenti accolgono nuovi update ormai ogni mese.

Questo risulta un punto di forza che però spesso può mettere fine ad alcune storie, come ad esempio quelle di diversi smartphone da sempre compatibili con il colosso della messaggistica. Ci sono infatti alcuni dispositivi che non riuscirebbero a supportare i nuovi aggiornamenti di WhatsApp, e proprio per questo motivo vengono estromessi annualmente dalle liste di supporto. Durante lo scorso mese di febbraio è toccato ad una folta lista di smartphone, i quali a breve saranno raggiunti da tanti altri device.

WhatsApp: ecco tutti i dispositivi che sono stati eliminati dal supporto nello scorso febbraio