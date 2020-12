Vodafone: le offerte di metà di dicembre fino a 100 giga in 5G

Provare a contrastare una realtà già ben affermata come Vodafone risulta per tutte le aziende di telefonia soprattutto in ambito mobile un qualcosa di realmente proibitivo. Il colosso che in Italia ormai detiene la leadership assoluta così come in tante altre nazioni d’Europa, sta continuando a crescere.

Qualcuno però sarebbe riuscito a fare breccia nelle sue altissime difese, e quel qualcuno prende il nome di Iliad. Nonostante Vodafone sia il gestore che in Europa detiene la rete 4G più sviluppate in assoluto, tanti utenti hanno deciso di scappare proprio tra le braccia di Iliad. Il merito è delle promozioni convenienti che il provider proveniente dalla Francia riesce a mettere sul piatto. A tal proposito Vodafone vuole recuperare parte dei suoi ex utenti e per questo ecco tre nuove offerte.

Vodafone: arrivano le migliori offerte del mese per recuperare parte del pubblico

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga