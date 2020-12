Vodafone: offerte super per il periodo natalizio, si arriva a 100 giga

Le statistiche sono chiare ormai da diversi anni: Vodafone è la migliore azienda sul territorio italiano e non solo per quanto concerne la telefonia mobile. In tutto il continente europeo questo gestore è stato in grado di scavare un solco abbastanza profondo da restare indelebile negli anni.

Il merito è della rete 4G che risulta la più estesa del vecchio continente, la quale gode di performance altissime. Diversi mesi or sono però qualcuno starebbe riuscendo a portare via tanti utenti a Vodafone. Si tratta di Iliad, azienda che ormai tutti conoscono e che nessuno disdegna. Proprio per evitare una continua diaspora di persone, Vodafone ha scelto di cominciare a recuperare qualche ex utente con tre offerte clamorose.

Vodafone: arriva il nuovo trittico di offerte dedicate al pubblico che vuole rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga