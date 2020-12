I Samsung Galaxy Buds Pro saranno i prossimi auricolari wireless del colosso, che procederà con la presentazione nel mese di gennaio. Tra poche settimane, dunque, avremo modo di vedere dal vivo le nuove cuffie create da Samsung ma è già possibile conoscerne alcune caratteristiche grazie alle indiscrezioni trapelate e ad alcune immagini rese note dal leaker Evan Blass.

Samsung Galaxy Buds Pro: cosa sappiamo sui prossimi auricolari wireless del colosso!

Stando a quanto emerso fino ad oggi, i nuovi auricolari del colosso non avranno la forma a fagiolo che distingue i Galaxy Buds Live, saranno alimentati da una batteria da 472 mAh e avranno la cancellazione attiva del rumore. Inoltre, si distingueranno dai precedenti auricolari presentati da Samsung per la migliore qualità dell’audio. Molto probabilmente, saranno in grado di supportare la ricarica rapida e la ricarica wireless. La custodia, invece, avrà una forma quadrata con angoli arrotondati.

Samsung proporrà i suoi Galaxy Buds Pro in diverse colorazioni. Tenendo conto delle immagini rese note dal leaker Evan Blass, pare che Samsung abbia intenzione di lanciare le sue cuffie in almeno tre varianti differenti per il colore. Gli utenti potranno scegliere tra la versione color argento, quella viola e quella in nero.

Sul lancio i pareri sono ancora contrastanti. Probabilmente la presentazione avverrà nel mese di gennaio 2021 ma non è certo. Samsung potrebbe avere intenzione di fissare il lancio nel mese di febbraio o comunque nei primi mesi del 2021. Per conoscere la data ufficiale sarà necessario attendere comunicazioni da parte della stessa azienda.