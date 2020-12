Black Mirror, Suburra, Peaky Blinders: gli aggiornamenti sulle amate serie

Netflix non sempre dà buone notizie. Molto spesso la piattaforma americana dona ai suoi utenti delle news sconvolgenti che lasciano senza parole. È il caso di serie televisive completamente rimosse dal colosso per lasciare spazio a nuove stagioni in arrivo. Vediamo per esempio Iron Fist, Daredevil, The Good Cop 2, Orange is the new black, Luke Cage, All About The Washingtons, Fuller House, Travelers, Jessica Jones, The Punisher, Friends From College, One Day At A Time. Ma anche Santa Clarita Diet, The Ranch, Chambers, The Rain, Tuca and Bertie, Designated Survivor, Trinkets, 13 Reasons Why, She’s Gotta Have It, Grace and Frankie, The OA, No Good Nick, Bojack Horseman e Dear White People. Cosa succede invece alle serie televisive Black Mirror, Suburra, Peaky Blinders? Scopriamolo insieme.

Black Mirror, Suburra, Peaky Blinders: cosa ci riserva Netflix?

Iniziamo da un’ottima notizia riguardante la famosa serie Peaky Blinders con protagonista Thomas Shelby. Sembrerebbe che una semplice foto postata su Instagram dal compagno di Cillian Murphy, nonché suo fratello di scena, abbia lanciato un’informazione fondamentale. Una fotografia molto semplice che ritrae una caricatura a fumetto dell’attore nei panni di Arthur, accompagnata però da un dettaglio piuttosto rilevante. “La stagione 6 sta per arrivare”, scrive l’attore sui social. Ad ogni modo la serie non sarà disponibile su Netflix prima della prossima primavera.

Diverso è il destino di Black Mirror, la quale scaturisce molti dubbi sul suo rinnovo. A creare ulteriori opzioni troviamo la particolarità di autoconclusività degli episodi, la quale permette un ampio margine di scelta nel decidere se far proseguire la serie o meno.

La notizia su Suburra invece è definitiva. La serie non tornerà più e lascerà per sempre le bocche dei suoi fan asciutte a causa della morte di uno dei protagonisti.