Gli ultimi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da una notizia poco positiva per gli utenti Android. Coloro che hanno uno smartphone con sistema operativo di casa Google potenzialmente sono esposti ad un file maligno potenzialmente pericoloso.

Anche su queste pagine, abbiamo a lungo parlato di Joker, il virus che deriva direttamente dalle applicazioni disponibili su Google Play Store. Il malware già ha mietuto una serie di vittime, con conseguente tutt’altro che irrilevanti per gli utenti.

Android, con Joker il credito può scendere improvvisamente a zero

Come sottolineato anche in precedenza, quindi, Joker ha un unico grande scopo: attivare sul dispositivo della vittima alcuni servizi a pagamento senza autorizzazione, in maniera automatica. Ne consegue, quindi, che in Italia tanti abbonati di TIM, Vodafone WindTre si siano ritrovati improvvisamente senza il loro credito residuo. Sono bastate poche ore per perdere tutto il saldo telefonico.

Nelle scorse settimane l’allarme era arrivato direttamente dagli sviluppatori di Android. Stando agli addetti ai lavori, il malware Joker era presenta in almeno dieci app del marketplace. Ora le app incriminate sono state rimosse dal negozio virtuale, ma il virus purtroppo continua a circolare di smartphone in smartphone.

Chi ha uno smartphone Android deve quindi fare affidamento alla massima prudenza. La prima indicazione da dare è quella di fare molta attenzione anche ai download da Google Play Store. Joker, infatti, riesce anche a superare il filtro protettivo del servizio Google Play Project per infettare i vari smartphone. E’ bene quindi scaricare app affidabili, riconosciute e con buone recensioni per stare al sicuro.