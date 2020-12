Dopo la versione beta di Photoshop per i Mac M1 di Apple, Adobe ha rilasciato la sua app Lightroom per i Mac e per i dispositivi Windows ARM. Invece di fare affidamento sull’emulazione, la società afferma che l’ultima versione viene eseguita come app nativa sui computer.

“Abbiamo ricostruito Lightroom per sfruttare i più recenti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza energetica dei processori Apple M1 e Qualcomm Snapdragon (per Windows 10)”, ha spiegato in un post sul blog Sharad Mangalick, il principale product manager di Adobe per la fotografia.

Adobe Lightroom è ora disponibile al download

Con il rilascio di oggi, la società afferma che Lightroom è ora disponibile su tutte le principali piattaforme desktop, mobili e web. Adobe offre da anni versioni per dispositivi mobili, sia per iOS che per Android, nonché l’accesso agli strumenti dell’editor di foto in un browser web.

L’azienda afferma che “continuerà a ottimizzare” Lightroom per i processori ARM e M1 negli aggiornamenti futuri, migliorando anche continuamente le prestazioni sulle macchine Intel. Per ora, Lightroom Classic, Photoshop e Adobe Camera Raw funzioneranno sui sistemi M1 tramite l’emulazione Rosetta di Apple.

Adobe sta lavorando su versioni native di queste app e la beta di Photoshop è già disponibile. Per quanto riguarda le nuove funzionalità nelle app Lightroom, Adobe ha aggiunto il supporto ProRAW come parte degli aggiornamenti odierni. L’azienda afferma che ora sarai in grado di importare e modificare le immagini scattate in quel formato in Camera Raw, Lightroom Classic o Lightroom (desktop, iOS, Android e Web).

Adobe ha anche creato nuovi widget per iOS 14, velocizzando lo scatto di foto e selfie utilizzando la fotocamera di Lightroom. A ottobre, la società ha aggiunto all’app altri strumenti di color grading simili a un film e durante l’estate ha rilasciato i permessi per gli utenti di condividere le modifiche.