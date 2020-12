Il vaccino per il Covid 19 è ormai prossimo alla messa in commercio anche in Italia. Nei giorni passati il Regno Unito ha dato finalmente il via alla campagna di vaccinazione; anche in Italia attediamo adesso l’inizio di quella che, si spera, possa essere la fine della pandemia. In molti però sono a chiedersi quanto sia valido il nuovo vaccino contro il Covid 19 e quanto effettivamente duri l’immunizzazione che ne consegue.

Ovviamente il discorso varia a secondo del vaccino che si prende in questione e oggi vogliamo concentrarci su quello prodotto dalla compagnia di ricerca Moderna. Il vaccino in questione, chiamato mRNA-1273, garantisce, secondo gli studi, un periodo di immunizzazione di almeno 3 mesi.

Covid 19: la durata del vaccino di Moderna

Come riporta un articolo pubblicato sulla rivista specialistica New England Journa of Medicine, riguardo i volontari: ” Dopo tre mesi, il loro sangue conteneva ancora anticorpi neutralizzanti, suggerendo che i volontari avevano una certa protezione immunitaria contro il Covid 19″. I volontari che si son prestati alla sperimentazione del vaccino sono stati 34. Il gruppo si è poi diviso in fasce di età, fino ai 55, dai 55 ai 70 e infine gli over 70.

Le analisi hanno evidenziato come: “Sebbene i correlati della protezione contro l’infrazione della Sars-Cov-2 nell’uomo non siano ancora stati stabiliti questi risultati mostrano che il vaccino denominato mRNA-1273 ga il potenziale per fornire un’immunità morale duratura”. Le premesse per il vaccino sembrano essere più che valide, non ci resta, a questo punto, che attendere, finalmente, per l’inizio della campagna di vaccinazione anche sul nostro territorio Nazionale.