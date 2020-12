L’allarme questa volta è stato lanciato da Ibm : l’azienda statunitense, tra le principali nel settore informatico, ha evidenziato come alcuni gruppi di hacker si starebbero preparando a colpire la “ catena del freddo “, la quale sarebbe necessaria per far arrivare le dosi di vaccino a destinazione integre.

A quanto sembra, gli hacker sono del tutto consapevoli che la costruzione di una catena del freddo sicura sia importantissimo per la distribuzione di vaccini da aziende come Pfizer e BioNTech. Vaccini che, come sappiamo, devono essere conservati a -70° per evitare che si rovinino. In questo modo, gli hacker sono arrivati addirittura ad avviare ricerche circa la marca, il modello e il prezzo di varie unità di refrigerazione Haier, per poi sfruttarle in un attacco globale di phishing. Le mail truffaldine sono state inviate a nome di dirigenti di “Haier Biomedical“, citando correttamente diversi dati, tra cui le caratteristiche dei prodotti dell’azienda.

Attualmente non c’è stato ancora nessun attacco reale di phishing, ma c’è stato l’avvertimento della possibile campagna alla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti, la quale ha prodotto un rapporto avvertendo tutti i membri di questa “missione vaccino” di stare attenti.