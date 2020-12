È giusto dire che l’efficacia degli smartphone viaggia sicuramente di pari passo con il prezzo che hanno attualmente sul mercato. Senza dubbio, però, anche i cellulari di un tempo erano altrettanto efficaci, infatti il loro costo non era affatto basso. Le aziende negli anni, per adattarsi alle esigenze di mercato, si sono innovate sempre di più costruendo dei cellulari sempre più efficienti e che potessero mettere a disposizione degli utenti delle funzioni sempre più utili. Alcuni cellulari “vintage” però sono dei veri e propri precursori di quelli che usiamo oggi e sono molto difficili da trovare.

Molte persone li ripongono in cassetti o in altri posti delle loro abitazione a prendere polvere, altri invece ne sono molto gelosi e li custodiscono gelosamente. In base a quanto vi diremo, è una gelosia decisamente giustificata. Perché? I telefonini vintage possono valere davvero un mucchio di soldi, anche di più degli smartphone top di gamma in circolazione attualmente. Scopriamo di seguito quali sono i modelli interessati.

Cellulari che valgono una fortuna: ecco quali sono i modelli interessati

Nokia 3310

Il tempo passa, ma l’amore per questo telefono aumenta sempre di più. Uno dei modelli più riusciti e resistenti di casa Nokia è senza ombra di dubbio il 3310. Oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 150 euro.

Mobira Senator

L’idea di produrre questo strano cellulare risale al 1981. Il modello risulta talmente particolare che, spesso, non viene neanche accostato agli altri dispositivi di Nokia. Ciononostante, la cifra è davvero esorbitante: si parla addirittura di 1.000 euro!

Ericsson T28

Il famosissimo Ericsson T28 è stato uno dei primi cellulari a conquistare il mercato dei dispositivi mobili. Il suddetto può essere rivenduto ad una cifra pari a 100 euro.

Motorola StarTAC

Best seller assoluto per quanto riguarda la telefonia mobile. Molti hanno posseduto lo StarTac ed è facilmente riconoscibile per la sua antenna retrattile ed un livello di ricezione davvero eccezionale. Per i modelli più vintage la sua quotazione può arrivare anche a 100 euro.

Apple iPhone 2G

Il primo smartphone di casa Apple era costoso allora e lo è anche oggi. Di solito il suo prezzo di vendita è 300 euro, ma se in buone condizioni può arrivare a valere anche più di 1.000 euro.