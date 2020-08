Nel 2020 siamo ormai praticamente tutti abituati a vivere in maniera del tutto smart, anche per quanto riguarda gli spostamenti con le auto. La tecnologia ha infatti fatto passi da gigante nel settore automobilistico, sia per quanto riguarda l’arrivo delle auto elettriche ma anche per quanto riguarda varie funzionalità tech presenti all’interno. A bordo delle autovetture più moderne sono presenti strumenti come Apple CarPlay e Android Auto, grazie ai quali è possibile svolgere alcune utili operazioni in maniera smart. Ma quali sono le principali differenze tra i due?

Ecco alcune differenze tra Apple CarPlay e Android Auto

Questi due strumenti tecnologici offrono, come già accennato, diverse possibilità al guidatore, ma presentano comunque alcune differenze partendo innanzitutto dall’interfaccia. Lo strumento di casa Apple è ispirato al software dell’azienda, ovvero IOS, e per questo offre la presenza di una Dashboard. Quest’ultima è a sua volta divisa in una sezione denominata Scrivania e una sezione denominata Barra funzioni. Lo strumento di casa Google, dal canto suo, offre la presenza di una schermata dove sono presenti come elementi principali le app attive, mentre è comunque presente la possibilità di richiamare una sorta di drawer delle applicazioni.

Con tutte e due le interfacce, però, sarà necessario connettere lo smartphone all’autovettura per poterle sfruttare. Con l’ultimo aggiornamento arrivato, invece, è stata introdotta finalmente la modalità wireless, ma al momento è difficile trovare delle vetture compatibili con questa nuova funzione. È poi possibile continuare ad utilizzare Apple CarPlay anche quando lo smartphone è connesso all’auto ed è inoltre presente una schermata dedicata alle impostazioni. Discorso differente per Android Auto, dato che in questo caso per spulciare la sezione impostazioni bisognerà utilizzare lo smartphone. Entrambi sono dotati infine della presenza degli assistenti vocali, Siri da una parte e Google Assistant dall’altra, ma tutti e due necessitano di qualche piccola miglioria per migliorare ancor di più l’esperienza dell’utente alla guida.