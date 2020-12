Apple ha confermato l’avvio di una campagna di sostituzione a livello globale e i device interessati sono gli iPhone 11. Secondo quanto indicato dall’azienda di Cupertino, gli utenti otterranno la sostituzione del modulo display in forma totalmente gratuita.

Il motivo di questa campagna di sostituzione è da ricercare in alcune unità ritenute vulnerabili da Apple. Gli iPhone 11 che presentano il difetto smettono di rispondere totalmente ai comandi touch.

La campagna prende “iPhone 11 Display Module Replacement Program” ed è in vigore dal 4 dicembre. I device interessati sono quelli prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020. In termini numerici si tratta di una percentuale poco rilevante, ma Apple non vuole perdere tempo per garantire ai propri utenti un device perfettamente funzionante.

Apple conferma la presenza di un difetto su iPhone 11

Per verificare se il proprio iPhone 11 rientra tra quelli difettati, è possibile controllare la pagina di supporto ufficiale. Inserendo il numero seriale del device è possibile avere direttamente la risposta da parte di Apple.

Il difetto si verifica senza alcun preavviso, con il display che smette di rispondere ai tocchi. L’intervento in assistenza prevede la sostituzione gratuita del display semplicemente recandosi presso un centro autorizzato.

Ovviamente Apple si riserva il diritto di non riparare o chiedere un costo aggiuntivo nel caso di device che abbiano già altri danni. Per esempio, nel caso di un iPhone 11 con uno schermo rotto bisognerà pagare la riparazione dello schermo a parte.