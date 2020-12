Esselunga si prende letteralmente gioco di Unieuro e di MediaWorld con il lancio di un volantino che vuole riprendere la clientela persa nelle scorse settimane, i prezzi sono bassissimi e possono davvero aiutare a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato.

Con questo nuovo volantino, Esselunga punta a tutti gli utenti insoddisfatti dalle precedenti campagne promozionali, promettendo loro sconti ed offerte sui migliori prodotti in circolazione. Ogni singolo dispositivo potrà essere acquistato, almeno ai prezzi indicati, solo nei punti vendita in Italia, con possibilità anche di godere di una rateizzazione senza interessi, e della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Approfittate dei codici sconto Amazon gratis e delle nuove offerte speciali, tutte disponibili sul nostro canale Telegram.

Esselunga: quali sono gli sconti del momento

I prodotti da acquistare ad occhi chiusi da Esselunga sono necessariamente un paio, parliamo infatti di Apple iPhone 11, il penultimo membro della serie iPhone dell’azienda di Cupertino, da sempre molto desiderato e richiesto dalla community, e finalmente disponibile ad un prezzo più che abbordabile, corrispondente per l’esattezza a 598 euro.

In alternativa, per quanto riguarda il mondo Android, ecco arrivare il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition da poco comparsa sul mercato nazionale, in vendita a 549 euro con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente sbrandizzata.

Il nuovo volantino Esselunga è attivo fino ai giorni vicini al 13 dicembre in ogni singolo punto vendita, se volete approfondirne la conoscenza potete aprire nel dettaglio le pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo, aprendole per visualizzarle in alta definizione.