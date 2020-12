La famiglia di smartphone OPPO Reno5 è pronta al debutto: l’annuncio è previsto per il prossimo 10 dicembre. Tempi stretti, dunque, resi tali dalla necessità di approfittare delle difficoltà di Huawei così come già stanno tentando di fare Xiaomi e Samsung.

Dovrebbero essere tre i dispositivi lanciati al day one, senza varianti Lite. E intanto arriva la prima immagine del retro del Pro Plus, mentre su JD.com due varianti sono già disponibili in preordine. Scopriamo i dettagli.

Oppo Reno 5: in arrivo la versione Pro e Pro Plus

Iniziamo subito con il parlare della versione base, ovvero Oppo Reno 5, che monterà un display da 6,43″ AMOLED, FHD 1080p, refresh di 90 Hz, foro per fotocamera in alto a sinistra. Processore Qualcomm Snapdragon 765G con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Sul retro dispone di ben 4 sensori. La disponibilità dovrebbe partire dal 25 dicembre 2020 da 380 euro.

Il modello Pro, dovrebbe invece montare un display da 6,55″ AMOLED, FHD 1080p, refresh di 90 Hz, foro per fotocamera in alto a sinistra con bordi curvi. Questo modello monterà un processore MediaTek Dimensity 1000 Plus con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Anche in questo caso troviamo una quadrupla fotocamera posteriore e una anteriore. Anche in questo caso la disponibilità è prevista dal 25 dicembre 2020 a partire da 482 euro.

Ultimo ma non ultimo, il modello Pro Plus, con un display da 6,55″ AMOLED, FHD 1080p, refresh di 90 Hz, foro per fotocamera in alto a sinistra con bordi curvi. Il modello top monterà un processore Qualcomm Snapdragon 865. La fotocamera posteriore sarà composta da 4 sensori, il principale da ben 50 Megapixel. La disponibilità per questo modello inizierà dal prossimo anno, ad un prezzo di circa 571 euro.