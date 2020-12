Unieuro apre le danze nell’avvicinamento al Natale, con una campagna promozionale che grida vendetta, un buonissimo insieme di prezzi bassi e di fortissimi sconti, che possono sicuramente aiutare a spendere poco o niente, senza necessariamente essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino Unieuro è disponibile fino al 24 dicembre 2020, in ogni singolo punto vendita in Italia, ma con la possibilità di godere degli stessi identici prezzi, anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. In questo caso la spedizione è completamente gratuita, previo un ordine di almeno 49 euro, in caso contrario viene richiesta una piccolissima cifra per la consegna a domicilio. Se non volete pagare tutto subito, potrete anche affidarvi al cosiddetto Tasso Zero, con rateizzazione fissa e versamento tramite conto corrente bancario.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e di tutti i codici sconto gratis disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: il risparmio è dietro l’angolo

Il risparmio è al top da Unieuro, infatti gli utenti che vorranno mettere le mani su uno degli smartphone più costosi in assoluto, troveranno pane per i propri denti, grazie alla presenza di un Samsung Galaxy Note 20, in vendita a soli 729 euro. Il prezzo è sicuramente ancora elevato, ma è importante ricordare che stiamo parlando di uno dei modelli più recenti e performanti al mondo.

Diminuendo le pretese, sarà possibile affidarsi direttamente anche a oppo Reno 4 a 549 euro, Huawei P30 Pro a 549 euro, per finire con un ottimo Xiaomi Mi Note 10 Lite a 279 euro. Tutti i prodotti sono con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto no brand.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro, non possiamo che rimandarvi alle pagine elencate qui.