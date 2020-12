CoopVoce: nasce la ChiamaTutti TOP 50 con un prezzo straordinario

CoopVoce è attualmente nell’élite die gestori telefonici che trattano il mobile in Italia. I dati sono infatti da qualche anno in forte crescita, la quale è legata anche ad un cambio di strategia, il quale risultava opportuno e indispensabile per rilanciare le sorti di un provider che proprio non riusciva ad ingranare la marcia giusta.

Le nuove offerte proposte da CoopVoce, risultano infatti tra le migliori in assoluto per quanto concerne qualità e prezzo. Gli utenti inoltre riferiscono di un’affidabilità fuori dal comune, visto che nessuno di essi ha mai ricevuto brutte sorprese a posteriori di una sottoscrizione. Attualmente il provider sta provvedendo anche a sviluppare le sue reti al meglio, proprio per fornire un livello di qualità sempre maggiore.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: nuova promozione telefonica dedicata a chi ama i contenuti in abbondanza

La nuova promo di CoopVoce prende il nome di ChiamaTutti TOP 50 ed include al suo interno il meglio.

Per un prezzo mensile è di soli 9,50 €, la promozione permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e inoltre 50 giga di traffico dati in 4G. Questa nuova offerta è disponibile per tutti, anche per coloro che risultano già clienti dell’azienda.