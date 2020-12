CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 sbanca, solo 9,50 euro al mese

Con CoopVoce è davvero difficile attualmente non essere felici, soprattutto perché l’azienda ha cambiato strategia riuscendo a battere anche diversi gestori del settore. Il provider virtuale che opera ormai da diversi anni è riuscito solamente da qualche tempo a trovare il suo equilibrio definitivo.

Secondo quanto riportato infatti molte persone non amavano sottoscrivere promozioni di questo gestore, visto che non permettevano di avere troppi contenuti. Nonostante i prezzi risultavano molto interessanti, minuti, SMS e giga non erano all’altezza della concorrenza. Ora però tutto è cambiato visto anche la grande proposta lanciata durante lo scorso mese di novembre che consiste nel meglio mai visto in casa CoopVoce. Si tratta della nuova ChiamaTutti TOP 50, soluzione che per soli 9,50 € al mese per sempre offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare sul web. Ovviamente come tutte le altre promozioni offerte da questo gestore, anche coloro che risultano già clienti potranno provvedere a cambiare tariffa. Il tutto semplicemente pagando il costo di attivazione. Nel frattempo però ci sono ulteriori novità.

CoopVoce: arrivano tante migliorie anche sulle infrastrutture dell’azienda

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.