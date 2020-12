Smartphone: riflettete prima di gettarli, possono essere molto utili

Un oggetto, che sia uno smartphone, un computer o un libro non devono essere gettati una volta utilizzati. Ognuno di questi può essere utilizzato in mille modi, basta solo conoscerli. Noi di Tecnoandroid vi aiuteremo nel riciclo del primo. Ecco quindi come riutilizzare un vecchio dispositivo. Armatevi di bluetooth, cavi e rete WiFi!

1 – Sveglia

Iniziamo con un grande classico: la sveglia. Utilizzata dalla nascita del primo telefono (o quasi), questo è l’oggetto che da sempre ci permette di svegliarci la mattina. L’unica differenza in tal caso è che il vecchio smartphone diventi una sveglia a tutti gli effetti.

2 – Telecomando

Qualora lo smartphone fosse dotato di sensore a infrarossi, è possibile trasformarlo in un telecomando per la TV, per lo stereo e il condizionatore! Basta scaricare l’app SURE per Android e iPhone.

3 – Stereo portatile

Abbinando il dispositivo a uno speaker si potrà utilizzare come stereo per il salotto anche grazie a Spotify oppure come lettore MP3!

4 – Console portatile

Se lo smartphone è dotato di un buon processore e di un display grande, si può usare come mini-console per giocare.

5 – Telecamera di sorveglianza

Connetti il telefono al WiFi di casa, installa IP Webcam per Android o IP camera lite per iPhone e il gioco è fatto.

6 – Skype phone

Un metodo alternativo al pc può tranquillamente essere lo smartphone. Per fare le call via computer, in smart working o con gli amici basterà infatti scaricare Skype sullo smartphone e usarlo come telefono VoIP.

7 – Hard disk esterno

Nulla togliere ai normali hard disk esterni, ma, qualora il dispositivo presentasse una memoria capiente, si potrà utilizzare per “depositare” ricordi e foto.