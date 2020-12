Il 2020 è stato uno degli anni migliori per i dispositivi pieghevoli di Samsung. L’ultima versione della gamma Galaxy Fold si è rivelata migliore del modello di prima generazione e l’OEM coreano ha ricevuto feedback per lo più positivi sul Galaxy Z Flip.

I possessori del device saranno felici di sapere che la parte degli aggiornamenti software non viene ignorata. L’aggiunta del programma beta Android 11 / One UI 3.0 rende le cose ancora migliori. Ora, sembra che la versione beta di One UI 3.0 abbia iniziato a essere distribuita su Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galazy Z Fold 2, controllate gli aggiornamenti

Samsung ha reso disponibile la versione beta pubblica dell’interfaccia utente 3.0 basata su Android 11 per la variante 5G del Galaxy Z Fold 2 (numero di modello SM-F916N) in Corea. L’aggiornamento arriva con il numero di build F916NKSU1ZTKD e le patch di sicurezza di novembre 2020.

Naturalmente, questa build include lo stuolo di nuove funzionalità e componenti rinnovati della skin One UI oltre alle solite chicche di Android 11. Anche qui si applica il disclaimer standard per tutte le beta, vale a dire che il software beta tende a contenere bug. Se stai cercando un sistema operativo stabile per il tuo nuovo Galaxy Z Fold 2 dovresti stare lontano dai programmi beta.

Le build beta pubbliche di Samsung sono generalmente più raffinate dei pacchetti firmware di test interni, ma c’è ancora la possibilità che qualcosa di importante presenti problemi. Se disponi di un dispositivo idoneo come Galaxy Z Fold 2 ma non sei ancora entrato nel programma beta One UI 3.0, dovrai farlo nell’app Samsung Members.