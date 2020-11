Per il Digitale Terrestre pare che sia tempo di grandi cambiamenti. Tra questi abbiamo sicuramente l’introduzione dell’alta definizione ed un’estensione naturale del parco canali TV. I cambiamenti arrivano con le direttive del mondo TLC, dove le emittenti nazionali si stanno regolarizzando nel processo di aggiornamento DVB T2.

Gennaio 2021. Dal nuovo anno è lecito aspettarci messaggi in sovra impressione con l'invito a procedere all'aggiornamento dei nostri televisori. Se ciò non dovesse accadere, non sarà possibile accedere alla nostra programmazione preferita, anche nel caso in cui si paghi il canone RAI . Scopriamo di seguito cosa fare.

DVB T2: ecco cosa potrai scegliere per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti

La prima cosa da fare è controllare che la nostra TV sia compatibile con il nuovo segnale codificato HEVC per l’HD. Nel caso il test dia esito positivo ai canali 100 e 200, non bisogna fare nessuna modifica o integrazione. In caso contrario, bisogna scegliere tra un nuovo TV o un nuovo Decoder. Purtroppo, per il cambio TV, non sembrano esserci sovvenzioni e la spesa dipenderà dalle caratteristiche del televisore che andiamo ad acquistare. Naturalmente, tutti i modelli che andremo ad acquistare hanno il decoder DVB T2 integrato, come da direttive imposte dal 1 gennaio 2017.

Invece, solamente per il componente esterno il fondo MiSE per la concessione del Bonus TV mette a disposizione uno sconto corposo per l’integrazione DVB T2. Infatti, è possibile ottenere da 25 a 50 euro di voucher per l’acquisto di un decoder gratuito. Il suddetto può essere preso dal negozio di fiducia o dallo store online, presentando l’apposita modulistica che è disponibile sul sito ufficiale.

Dunque, è importante non farsi cogliere impreparati con l’arrivo di questa nuova soluzione per continuare a vedere la TV in alta definizione. Scegli ora il decoder o cambia TV per poter guardare tutti i programmi e i canali che più preferisci.