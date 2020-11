Lo sviluppatore CD Projekt Red ha delineato il modo in cui i giocatori di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e Xbox One possono trasferire i propri salvataggi alle rispettive console di nuova generazione.

Procedura per trasferire i salvataggi sulle nuove console

I giocatori di PlayStation 4 e Xbox One che eseguono l’aggiornamento al sistema di nuova generazione nella rispettiva famiglia di console possono ritirare il file di salvataggio di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Series S / Series X da dove si erano interrotti, quando il gioco uscirà il 10 dicembre. Come ci si aspetterebbe, il processo di trasferimento dei salvataggi da una console all’altra è diverso per ogni famiglia di console.

Xbox è molto semplice. Grazie a Smart Delivery, i giocatori di Cyberpunk 2077 su Xbox One possono caricare i propri salvataggi sul cloud e prelevare semplicemente il file su Xbox Series S / Series X. Allo stesso modo, i giocatori possono connettere entrambe le console alla stessa rete e scaricare i propri salvataggi selezionando il pulsante Opzione System Network Transfer.

PlayStation, d’altra parte, ha tre diversi modi per trasferire i salvataggi. I giocatori di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 possono connettersi ai propri account PlayStation Plus e caricare i propri file di salvataggio, trasferire i propri dati tramite un cavo LAN o una connessione di rete wireless, oppure utilizzare un disco rigido esterno per copiare il proprio salvataggio e quindi trasferirlo alla successiva- console PS5 gen.

Sebbene questo processo funzioni con la versione retrocompatibile di Cyberpunk 2077, non è chiaro se i salvataggi dalle console last-gen saranno accessibili a tutti gli effetti nell’aggiornamento di nuova generazione di Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red ha confermato che l’action-RPG open-world riceverà contenuti aggiuntivi dopo il lancio. Lo studio sta ancora pianificando un componente multiplayer che dovrebbe essere lanciato nel 2022, presumibilmente con microtransazioni che ” non saranno eccessive “.