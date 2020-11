Offerte da pazzi sono raccolte all’interno di un volantino Trony che punta a spodestare Unieuro dal trono di miglior rivenditore di elettronica d’Italia, i prodotti sono relativamente economici, e gli utenti si ritrovano a poter approfittare di tantissime occasioni per risparmiare.

Il punto forte delle campagne dell’ultimo periodo riguarda la possibilità di completare gli acquisti comodamente dal divano di casa, in questo modo non sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio, anche se purtroppo è prevista una piccola spesa aggiuntiva per la consegna presso il domicilio. Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati ai punti vendita, è chiaro che l’utente potrà recarsi in una qualsiasi location sul territorio.

Il Black Friday di Amazon continua, scoprite i nuovi prezzi e tutti i codici sconto gratis, sul nostro canale Telegram dedicato.

Trony: gli sconti come non li avete mai visti

Il prezzo più invitante di tutto il volantino Trony è sicuramente stato applicato sul Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che tanti di noi vorrebbero poter acquistare, è finalmente disponibile ad una cifra tutt’altro che elevata, saranno necessari solamente 479 euro per la versione completamente sbrandizzata, e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Sono disponibili, sempre da Trony, anche altri prodotti più economici, tra questi troviamo TCL 10 SE, LG K51s, ma anche Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A53 o Samsung Galaxy A51. Se volete approfondire la conoscenza del volantino discusso nell’articolo, non resta che aprire le seguenti pagine incluse, ricordando la possibilità di completare l’acquisto praticamente ovunque in Italia.