Anche per il mese di dicembre, chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà scaricare gratuitamente sulla propria console non due, bensì tre fantastici giochi. I titoli di dicembre potranno essere riscattati sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 grazie al supporto alla retrocompatibilità.

PlayStation 5 e PlayStation 4, tre giochi da scaricare GRATIS per il mese di dicembre

A partire dal primo giorno di dicembre e fino al prossimo 4 gennaio, gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble. Partiamo proprio da quest’ultimo.

Worms Rumble offrirà due modalità di gioco principali, Deathmatch e Ultimo Verme, la modalità battle-royale con un massimo di trentadue giocatori in campo. Il tutto viene arricchito con missioni stagionali, sfide giornaliere, eventi della community ed una modalità laboratorio dove sperimentare nuovi modi di giocare.

Just Cause 4 è uno spara-tutto in terza persona con un open world completamente esplorabile. Ambientato nell’isola immaginaria di Solìs, il giocatore veste i panni di Rico Rodriguez, ex agente della CIA che, insieme all’Armata del Caos, combatte contro la Mano Nera nella speranza di liberare l’isola da questa minaccia.

Rocket Arena è uno spara-tutto 3vs3 che fa dei razzi i protagonisti assoluti del titolo. Sono presenti numerosi personaggi, ciascuno con le proprie abilità, storia e carattere, e diverse modalità di gioco. Anche quella Classificata.

Intanto ricordiamo che è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di novembre, ovvero La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra e Hollow Knight: Edizione Cuore di Vetro. Questi continueranno ad essere disponibili gratuitamente fino al 30 novembre. Bugsnax per PlayStation 5, invece, tornerà ad essere a pagamento il prossimo 4 gennaio.