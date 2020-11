Il Samsung Galaxy A12 e Galaxy A02s arriveranno nei primi mesi del 2021. Ad annunciare i due nuovi dispositivi appartenenti alla serie Galaxy A è proprio Samsung che, oltre a fornire i dettagli sulle specifiche tecniche e sul costo dei suoi smartphone, offre alcune informazioni sul periodo nel quale procederà con il lancio.

Samsung Galaxy A12 e Galaxy A02s: specifiche tecniche e presentazione dei nuovi smartphone!

Iniziamo da quelle che saranno le specifiche del Samsung Galaxy A12, successore del Galaxy A11, che si presenterà dotato di un display HD+ da 6,5 pollici nel quale sarà presente un notch a goccia dedicato alla fotocamera frontale che sarà costituita da un sensore da 8 megapixel. Il dispositivo sfoggerà una quad camera con sensore principale da 48 megapixel e sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 15W. Il Galaxy A12 sarà disponibile a un costo di 179,00 euro per la versione da 64GB e un costo di 199,00 euro per la variante da 128 GB. Samsung al momento non ha specificato la data di lancio ma il dispositivo dovrebbe essere disponibile per l’acquisto a partire da gennaio 2021.

Il Samsung Galaxy A02s, invece, si presenta come successore del Galaxy A01. Anche in questo caso sarà presente un display HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia per la fotocamera frontale, che anche qui sarà costituita da un sensore da 8 megapixel. Cambia il comparto fotografico presente sul retro dello smartphone che sarà formato da tre sensori, di cui il principale da 13 megapixel. La batteria sarà da 5.000 mAh e compatibile con il sistema di ricarica rapida a 15W. Il costo previsto per il Galaxy A02s è di 150,00 euro. L’acquisto, invece, dovrebbe poter avvenire a partire dal mese di febbraio 2021.