Dopo i vecchi cellulari di valore, le monete (le lire in particolare), si aggiungono alla rubrica degli “oggetti di valore”, anche alcune SIM. Scopriamo quindi a quali SIM ci riferiamo.

Le SIM che possono valere una fortuna

Sono veramente pochi gli utenti che sanno effettivamente dell’esistenza delle SIM Top Number dei principali operatori telefonici italiani, questi sono numeri telefonici molto particolari e allo stesso tempo molto richiesti dai collezionisti o dagli appassionati in generale.

Un servizio de Le Iene andato in onda tempo fa, spiegava che questi numeri telefonici proveniente da vari operatori quali Tim, Vodafone, Wind etc., sono molto facili da digitare a fantasia. Ciò significa che i possessori della SIM Top Number, hanno la sfortuna di ricevere numerose telefonate pubblicitarie, martellanti ed invadenti tutto il giorno.

Si è verificata un’asta su eBay in cui sono stati messi in vendita 5 numeri Top Number. In un momento in cui le malattie al giorno d’oggi mietono ancora troppe vittime, gli operatori telefonici hanno deciso di mettere all’asta alcuni numeri di telefono, devolvendo il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. All’evento hanno partecipato oltre 600 utenti, i risultati finali sono i seguenti:

2’210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM. 8’600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

per il numero TIM 33Y XXXXXXX. 1’920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY. 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Ovviamente Y e X rappresentano due cifre sempre uguali. Tutto questo per sottolineare che anche voi potreste avere tra le mani un numero molto appetibile per i collezionisti, ricordate che deve essere composto da cifre tutte uguali o che si ripetono in un loop con una determinata logica.