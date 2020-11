Fortnite lancia il suo nuovo piano d’abbonamento, arriva Crew!

Si chiama Fortnite Crew ed è il nuovo abbonamento mensile che offre l’accesso a tutti i Battle Pass stagionali, 1.000 V-Bucks da spendere nell’Item Shop del gioco ed un pacchetto speciale che contiene skin e accessori esclusivi della crew. Fortnite Crew verrà lanciato il 2 dicembre, lo stesso giorno in cui dovrebbe verrà rilasciata la quinta stagione del capitolo due del celebre battle royale e avrà un costo di 11,99 euro al mese. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento e ciò non comporta la perdita degli oggetti sbloccati e accumulati mentre il piano era attivo.

Lo sviluppatore di Fortnite ha sottolineato che gli oggetti Crew sono esclusivi per i giocatori iscritti al programma e non verranno mai resi disponibili per l’utenza base. E risulta chiaro, a questo punto, che con questo abbonamento la Epic Games punta a conquistare i giocatori con i suoi cosmetici esclusivi. Il primo pacchetto include la skin Galaxia, così come il piccone di lamacorno cosmico.

C’è da chiedersi, Fortnite Crew vale davvero quei soldi? Un Battle Pass attualmente costa 950 V-Bucks, poco meno di 7,90 euro. Un abbonamento a Fortnite Crew ha senso, quindi, nei mesi in cui viene rilasciato un Battle Pass, perché ricevi anche un bonus di 1.000 V-Bucks da spendere nel negozio (per un valore di altri 7,90 euro), oltre al pacchetto con cosmetici esclusivi. I Battle Pass tuttavia, non escono ogni mese: finora ne sono stati rilasciati tre, e ciò renderebbe i conti un po’ più complicati.