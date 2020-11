MediaWorld, in occasione della settimana del Black Friday, fa letteralmente sognare gli utenti, infatti sono stati attivati prezzi davvero bassissimi su prodotti di alta qualità, e senza porre limitazioni particolari ai quantitativi di scorte effettivamente distribuiti nei negozi.

La campagna promozionale è attualmente disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld, con gli stessi identici prezzi di quanto stiamo vedendo nei punti vendita, e sopratutto con possibilità di ricevere gli acquisti direttamente presso il proprio domicilio. Prestate attenzione, tuttavia, che sarà necessario pagare le spese di spedizione, hanno un costo di circa 10 euro.

Per i codici sconto Amazon gratis abbiamo creato un apposito canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo link.

MediaWorld: i prezzi sono sempre tra i migliori

Finalmente MediaWorld ha deciso di uscire dal guscio ed è stata in grado di lanciare una campagna promozionale con i fiocchi, la perfetta soluzione che invoglierà assolutamente il cliente a completare l’acquisto di tecnologia generale, senza limitarsi a prodotti relativamente poco costosi.

Il top di gamma incluso nel volantino è indubbiamente il Samsung Galaxy S20 Ultra, un vero e proprio smartphone di fascia altissima, originariamente lanciato a più di 1300 euro, ed oggi acquistabile a soli 899 euro in versione no brand. In alternativa, a circa 200 euro in meno, trovate addirittura il Samsung Galaxy Note 20, un altro recentissimo top dell’azienda sudcoreana, proposto nel periodo corrente a 679 euro. Restando invece entro la stessa fascia di prezzi, a 649 euro si posiziona infine l’ottimo Apple iPhone 11, in versione da 128GB.

Già da questi prodotti potete capire la taratura e la qualità generale della campagna promozionale, se volete approfondirne la conoscenza raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare online sul sito.