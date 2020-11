DAZN: la Serie A TIM torna in esclusiva con Juventus e Inter

DAZN continua nella sua esponenziale crescita in Italia, paese nel quale ormai opera in pianta stabile da qualche anno a questa parte. Gli utenti sanno bene che per usufruire di contenuti di alto livello in merito a più discipline sportive devono affidarsi a questa piattaforma che non disdegna l’altissima qualità.

Nonostante il servizio sia in streaming live e soggetto ad una rete internet, coloro che godono di un minimo di connessione stabile possono testimoniare quanto sia gradevole guardare ad esempio la Serie A TIM sulle reti DAZN. Esatto, proprio il campionato italiano che torna questo weekend dopo la sosta dedicata ai raduni delle nazionali. Saranno davvero tanti i match che si giocheranno durante questi due giorni, i quali vedranno anche le due big italiane impegnate in casa contro due formazioni ostiche come Cagliari e Torino. Ovviamente stiamo parlando dei match casalinghi di Juventus e Inter, eterne rivali che questo weekend vedranno puntati sui propri stadi i riflettori di DAZN in esclusiva.

DAZN: Juventus e Inter sfidano Cagliari e Torino per provare a dare un segnale alla classifica

Sabato e domenica saranno due giorni veramente interessanti sul piano calcistico con Juventus e Inter impegnate in due partite molto complesse. In basso potete vedere il calendario con anche altri eventi previsti in esclusiva sempre sulle reti DAZN: