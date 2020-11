DAZN: le eurorivali di Inter e Juve questo weekend in esclusiva

DAZN sarà anche per questo weekend la piattaforma che illuminerà della TV a pagamento lato eventi sportivi. Come ormai è ben risaputo il noto licenziatario permetterà in streaming live di seguire i migliori eventi sportivi anche stranieri, tra cui anche il Basket della Turkish Airlines Euroleague e la NFL americana.

Ovviamente l’attenzione degli utenti italiani sarà concentrata sul mondo del calcio, quello spagnolo questa volta. A dare spettacolo saranno infatti Real Madrid e Barcellona, le prossime rivali rispettivamente di Inter e Juventus in Champions per la prossima settimana. I Blancos affronteranno fuori casa il Villareal durante la giornata di sabato, precisamente alle ore 16:15. Leo Messi e compagni invece saranno di scena lo stesso giorno alle ore 21 al Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone per un match all’ultimo sangue.

Per seguire tutti gli eventi sportivi del fine settimana e per un mese intero potete recarvi sul sito ufficiale e sottoscrivere la soluzione mensile da 9,99 € al mese.

DAZN: la programmazione al completo tra Liga Spagnola e Serie A di questo weekend

Qui in basso ecco alcuni degli eventi di questo fine settimana in esclusiva sulle reti DAZN. Ovviamente tutto in alta definizione e in streaming live. Ecco l’elenco: