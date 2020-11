A seguito di un recente attacco ransomware ai sistemi interni di Capcom, 1 TB di dati sono stati trapelati a 4chan dopo che Capcom apparentemente si è rifiutata di soddisfare le loro richieste. Sebbene queste fughe di notizie debbano sempre essere prese con un pizzico di sale, ci sono molti dettagli interessanti. La notizia principale è probabilmente la data di uscita di Resident Evil Village.

Sapevamo già che sarebbe arrivato l’anno prossimo, ma la fuga di notizie lo restringe fino alla fine di aprile, il che non è affatto lontano. Sembra che potresti essere in grado di provarlo in anticipo, poiché una demo sarà rilasciata prima del lancio ufficiale. I giocatori PS5 potranno provarlo prima di tutti gli altri.

Resident Evil Village, data ufficiale ancora sconosciuta

Come Resident Evil 3 Remake, sembra che Village verrà lanciato con un elemento online separato, nome in codice Dominion. Si parla anche di una versione VR di Resident Evil 4, che apparentemente sarà un’esclusiva di Oculus. Come Village, ha una data di uscita di aprile. Il calendario mostra anche maggio come data di uscita provvisoria per la serie Netflix di Resident Evil, annunciata di recente, Infinite Darkness.

Passando a monster hunter, Monster Hunter Stories 2 su PC verrà lanciato contemporaneamente alla versione Switch nel giugno 2021 e riceverà DLC sia gratuito che a pagamento. Monster Hunter Rise, il sequel ufficiale di Monster Hunter World, con nuovi mostri, nuovi luoghi e un lupo su cui puoi cavalcare, dovrebbe essere rilasciato su PC nell’ottobre 2021.

La fuga di notizie include anche un documento tradotto su un nuovo gioco, nome in codice Shield. È uno sparatutto con una campagna e diverse modalità multiplayer, inclusi raid, sopravvivenza e difesa di base.