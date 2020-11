In seguito a tutti i contrasti tra il governo statunitense di Donald Trump e Huawei, sappiamo che l’azienda cinese non ha più potuto contare sull’appoggio di numerose aziende del settore tecnologico, come ad esempio Google. Gli ultimi dispositivi dell’azienda, infatti, non sono stati più dotati dei servizi di Big G e per questo l’azienda ha creato i suoi sistemi proprietari, cioè i Huawei Mobile Services. Oltre a questo, però, Huawei non ha perso tempo e ha già ideato il suo sistema operativo noto al momento con il nome di HarmonyOS. Per il momento questo OS non è ancora approdato ufficialmente sui dispositivi dell’azienda come tablet, wearables o smartphone. A partire dal prossimo anno, però, questo nuovo sistema dovrebbe approdare ufficialmente su alcuni dispositivi sia Huawei che Honor.

Ecco quali dispositivi dell’azienda potrebbero ricevere HarmonyOS

Come già accennato, per il prossimo anno il noto produttore cinese ha in mente di far approdare in veste ufficiale su alcuni dispositivi il suo nuovo sistema operativo denominato HarmonyOS. Al momento non abbiamo conferme ufficiale riguardo l’identità di questi device, ma sul noto portale Huawei Central è stata pubblicata una lista. In questa lista, sono presenti i presunti dispositivi che dovrebbero ricevere ufficialmente il nuovo OS di Huawei. Di seguito vi elenchiamo i dispositivi in questione.