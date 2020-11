Euronics anticipa tutti con il lancio immediato del volantino valido anche nei giorni del Black Friday, gli utenti infatti potranno già raggiungere i prezzi che risulteranno essere validi in prossimità del 27 novembre, godendo di sconti quasi mai visti prima.

Tutte le proposte descritte nell’articolo, è importante ricordarlo, saranno raggiungibili direttamente in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale, ma potrebbero esistere piccole differenze di negozio in negozio, per questo motivo consigliamo di controllare il volantino della location più vicina alla vostra residenza. La campagna promozionale descritta nel nostro articolo è da considerarsi valida presso i punti vendita Bruno fino al 30 novembre 2020.

Euronics: il Black Friday è già arrivato con questi sconti

Il Black Friday è già arrivato, e gli sconti sono in linea con le aspettative degli utenti, infatti è possibile acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S20+, il top di gamma dell’ultima serie Samsung Galaxy, ad un prezzo abbordabile, saranno necessari solamente 699 euro.

Altri terminali sono ovviamente in promozione a cifre ridotte rispetto al suddetto modello, si potranno infatti acquistare Oppo Find X2 Lite a 349 euro, Samsung Galaxy A71 a 329 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K51s, Motorola Moto E6, Oppo A72 o similari.

Il volantino Euronics non finisce mai di stupire e si estende anche verso altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di visionare la campagna promozionale elencata direttamente nelle pagine che trovate inserite come galleria fotografica.