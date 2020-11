I prezzi sono letteralmente da urlo da MediaWorld, grazie al nuovo volantino reso disponibile fino al 18 novembre, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad innumerevoli sconti speciali e tantissimi prodotti di alta qualità.

In seguito ai grandissimi problemi riscontrati con la promozione del Single Day (precisamente l’11 novembre), MediaWorld cerca di ripartire con una campagna promozionale il cui scopo è di riavvicinare il pubblico al sito internet, nonché a tutti i punti vendita sparsi per l’Italia. Gli acquisti possono essere effettuati anche sfruttando l’e-commerce aziendale, senza dimenticare la presenza del Tasso Zero, raggiungibile al superamento dei 199 euro di spesa.

MediaWorld: quali sono i prodotti da acquistare

I prodotti da acquistare da MediaWorld rientrano quasi interamente nel settore degli smartphone, con una scelta azzeccata ed apprezzata di focalizzare la propria attenzione sui modelli Apple. Gli amanti del brand, infatti, potranno acquistare iPhone 11 a soli 629 euro, oppure entrare in punta di piedi nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino affidandosi all’iPhone SE 2020, il medio di gamma richiestissimo negli ultimi mesi, raggiungibile con un esborso finale di soli 429 euro.

Non mancano tuttavia anche soluzioni interessanti per quanto riguarda il mondo Android, come l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE proposto a 569 euro, oppure il più economico Xiaomi Mi Note 10 a 349 euro. Le altre offerte disponibili con MediaWorld sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, ricordate però che le spedizioni presso il domicilio sono sempre a pagamento, quindi da aggiungere al listino mostrato a schermo.