Esselunga è assolutamente fuori di testa, la nuova campagna promozionale è riuscita a scontare un buonissimo prodotto, proponendolo ad uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi, offrendo inoltre la possibilità di acquisto a tantissimi consumatori sul territorio nazionale.

Con la scadenza della precedente campagna legata all’Oppo A9 2020, in tutti i punti vendita è stata attivata una nuova offerta tech disponibile fino al 21 novembre, con possibilità di acquisto esclusivamente in negozio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, come sempre accade quando parliamo di promozioni di questo tipo, sono limitate, di conseguenza raccomandiamo agli utenti una rapida decisione e di non attendere gli ultimi giorni di validità della promo.

Esselunga: quale è lo smartphone scontato

Lo smartphone scontato da Esselunga è il buon Samsung Galaxy A30s, un modello da non troppo presente sul mercato tramite il quale l’utente può godere di buone prestazioni generali, ad un prezzo che non supera i 179 euro (con garanzia legale della durata di 24 mesi ed in versione no brand).

Il suo punto di forza è sicuramente rappresentato dall’ottimo display superAMOLED d’ampiezza pari a 6.4 pollici, in questo modo il cliente potrà godere di un’ottima qualità, ben superiore a tanti altri smartphone della stessa fascia di prezzo. Il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori, con principale da 25 megapixel, affiancato da una batteria da ben 4000mAh.

Maggiori dettagli in merito al volantino Esselunga sono disponibili direttamente nei punti vendita in Italia.