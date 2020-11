Android Auto è in assoluto il sistema operativo per automobili smart più utilizzato al mondo. Da diversi anni, non a caso, quest’ultimo rappresenta il braccio destro di milioni di automobilisti in tutto il pianeta, i quali utilizzano le funzionalità offerte dal sistema per guidare in tranquillità ed evitare ogni forma di distrazione al voltante.

Nonostante Android Auto sia un sistema pressoché completo, Google continua a rilasciare degli update molto interessanti che ne migliorano la stabilità e la sicurezza. Di recente, non a caso, il colosso della Mountain View ha annunciato l’arrivo di un importante update che introduce alcune funzionalità davvero interessanti. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo.

Android Auto si aggiorna: Google ritorna a stupire i propri utenti

Come anticipato, Google ha da poco annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Android Auto, il quale introdurrà all’interno del sistema operativo molteplici novità interessanti. Nello specifico il gigante della Mountain View sembrerebbe aver lavorato duramente sull’interfaccia grafica di YouTube Music, rendendola ancor più facilmente accessibile mentre si è al volante.

Ulteriori indiscrezioni sembrerebbero confermare anche l’arrivo della tanto attesa lettura dei parametri. A partire dal prossimo update, dunque, Android Auto potrebbe iniziare a controllare e gestire alcuni parametri fondamentali del veicolo, come l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.

Ricordiamo infine a tutti i lettori che, nonostante Google abbia annunciato un nuovo update, le novità sopra riportate fanno parte di alcuni recenti leak fortemente accreditati. Non ci resta quindi che attendere ulteriori conferme da parte di BigG.