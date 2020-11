Netflix è sicuramente la piattaforma streaming più usata al mondo in questo periodo storico. La passata fase di lockdown ha fatto sì che molte delle serie TV presenti sulla piattaforma potessero raggiungere un importante traguardo: record di ascolti mai visti prima. Dunque, è probabile che con questo lockdown “leggero” possa aiutare alcune serie TV a migliorare ulteriormente questo risultato. Attenzione però: per chi non lo sapesse, su Netflix non troviamo solamente serie TV, ma possiamo anche scegliere altro, come ad esempio film, documentari e cartoni animati. C’è comunque da segnalare una predominanza delle serie TV, materiale assolutamente più visionato in assoluto. Oggi vi aggiorneremo su tre fiction in particolare che stanno riscuotendo un grande successo, ovvero The Crown, Baby e The Umbrella Academy. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità.

The Crown, Baby e The Umbrella Academy: ecco quali sono le novità

The Crown è una serie TV inglese che ha raggiunto un buon successo in tutto il globo. SI narra in maniera particolare della vita di Elisabetta II e della famiglia reale britannica, ed ora la produzione è arrivata ala quarta stagione. si è arrivati ora alla quarta stagione. L’ambientazione della suddetta sarà negli ’80 e uscirà il 15 novembre.

Continuiamo con Baby. La serie TV italiana ambientata a Roma parla di un gruppo di ragazzi pariolini durante le loro vicende quotidiane. È stata per molto tempo nella top 10 delle serie TV di Netflix, e sembra che il finale della terza stagione voglia letteralmente incantare tutti.

Concludiamo con The Umbrella Academy. La serie TV statunitense è andata contro ogni pronostico riscuotendo un ottimo successo. È recentemente avvenuto il rinnovo per la terza stagione. Tuttavia sembra che l’uscita sia ancora lontana, essendo che nel 2020 è uscita la seconda.