Dopo anni ed anni di ricerca e studi, il problema delle radiazioni emesse dagli Smartphone risulta essere tutt’oggi un argomento molto discusso sul web. Con l’avvento del 5G, inoltre, sono fortemente aumentati i consumatori convinti che gli smartphone, ma in particolare il nuovo standard di rete, siano un vero e proprio problema per il corpo umano.

Nonostante ad oggi non ci siano studi a lungo termine sugli effetti che può avere il 5G sul nostro organismo, per quanto riguarda gli Smartphone questi ultimi sono stati oggetto, per diversi anni, di molteplici ricerche scientifiche. Da queste è quindi emerso che, a differenza di quanto si possa immaginare, le radiazioni emesse dai nostri cellulari sono di tipo non-ionizzanti. Ciò significa, dunque, che queste ultime non possono in nessun modo generare tumori e causare mutazioni del DNA. Ciononostante, però, secondo i ricercatori stessi, ad oggi sono presenti sul mercato alcuni Device con valori SAR elevati, tasso di assorbimento specifico. Questi ultimi, nonostante siano scongiurati problemi ancor più gravi, potrebbero arrecare seri danni ai tessuti muscolari con cui sono costantemente a contatto. Scopriamo quindi di seguito la lista dei Device con valori SAR elevati. Ecco di seguito i dettagli.

Smartphone e Radiazioni: ecco tutti i Device con valori SAR elevati