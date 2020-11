Qualche anno fa Nike aveva svelato la sua nuova tecnologia che permetteva alle scarpe di autoallacciarsi, come le scarpe presenti nella famosa serie di film “Ritorno al futuro”. Un primo modello di scarpe dotate di questa tecnologia furono le Adapt BB, arrivate ufficialmente sul mercato durante l’anno 2017. Ora, precisamente entro fine dicembre, arriveranno sul mercato le nuove Nike Air Jordan 11.

Nike Air Jordan 11 avranno la tecnologia Adapt di Nike

In occasione del 25° anniversario della nascita di questo modello, Jordan Brand ha dichiarato che entro la fine di dicembre 2020 arriveranno ufficialmente sul mercato le nuove scarpe Air Jordan 11. Queste ultime verranno distribuite in due colorazioni, ovvero White e Black, e avranno alcuni segni distintivi e alcuni led di colore rosso. Una delle caratteristiche più importanti e innovative di questo modello, è la possibilità di regolare alcuni parametri tramite una apposita applicazione su smartphone, cioè Nike Adapt.

Proprio come le Adapt BB e le Adapt Huarache, le nuove scarpe smart possono essere personalizzate nell’aspetto (dato che è possibile regolare la sfumatura dei led rossi dal’app) e nelle funzionalità (è possibile autoallacciarle direttamente dall’app). Come già accennato, la disponibilità ufficiale sul mercato di queste nuove scarpe con tecnologia Nike dovrebbe essere attorno al 30 dicembre 2020, ma al momento non sappiamo con esattezza su quali mercati verranno distribuite. Per ora non è stato comunicato un prezzo di vendita ufficiale, ma online si ipotizza un prezzo di partenza di circa 500 dollari. Se dovessero arrivare in Europa, quindi, ci aspettiamo quasi sicuramente un prezzo leggermente superiore, ma staremo a vedere.